Sassuolo, niente ritiro per Locatelli: Juventus ad un passo

Manuel Locatelli potrebbe non andare in ritiro con il Sassuolo. La trattativa con la Juventus sarebbe infatti alla stretta finale

A inizio settimana nuovo incontro tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. Probabilmente entro mercoledì, al più tardi giovedì i due club si vedranno con l’intenzione di stringere. Giovedì il giocatore dovrebbe presentarsi in ritiro col Sassuolo ma la sua convocazione è in bilico, molto dipenderà dall’esito del vertice.

Cherubini questa volta incontrerà l’accoppiata Carnevali–Rossi insieme ad Arrivabene: si tenteranno di colmare le distanze, anche perché il giocatore vuole solo la Juventus. Restano vivi i discorsi sulle contropartite (Dragusin e Fagioli) e sulla formula. C’è comunque ottimismo, scrive Tuttosport.