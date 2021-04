Sassuolo-Milan Primavera LIVE: il racconto dello scontro diretto per i play-off valido per la 20° giornata del campionato

Il Milan Primavera si gioca lo scontro diretto play-off di questa 20° giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri sfidano il Sassuolo quinto in classifica, distante tre punti, in un match chiave per il proseguio della stagione. Qui il live della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Sassuolo Milan Primavera 1-1 LIVE

73′ Tiro di Manara – Grande intervento di Jungdal, che salva in calcio d’angolo su Manara

61′ Occasione per il Sassuolo – Ci prova il Sassuolo, Jungdal è reattivo sul destro da fuori di Artioli

58′ Occasione Milan – destro dal limite di Nasti, Vitale para in due tempi

54′ Occasione per il Sassuolo – Palo di Saccani, emiliani vicini al raddoppio.

52′ Gol del Milan – Calcio d’angolo di El Hilali, Jack Olzer stacca più in alto di tutti e mette in rete!

47′ Tiro di Reda – Michelis devia in corner il destro dell’attaccante neroverde.

FINE PRIMO TEMPO – Termina qui la prima frazione con il Sassuolo avanti meritatamente 1-0. Milan fin qui mai pervenuto in zona offensiva. Serve una reazione nella ripresa

42′ – Tantissimi errori tecnici per il Milan. Il centrocampo fa fatica, tridente offensivo praticamente mai innescato. Nessun pericolo fin qui per la difesa del Sassuolo.

32′ OCCASIONE SASSUOLO – Ci prova Saccani che con un azione personale si libera al tiro dal limite dell’area. Palla alta.

30′ – Rossoneri nervosi. Oltre ai due ammoniti (Michelis e Saco) da segnalare uno spiacevole episodio con Frigerio che sbaglia un passaggio ed El Hilali che sbraccia verso il compagno. Così non va.

23′ – Milan che non ha reagito allo svantaggio. La squadra di Giunti fatica fin qui ha sviluppare un’azione pericolosa.

16′ GOL SASSUOLO – Su una punizione defilata di Artioli arriva la deviazione di Mattioli che inganna Jungdal. Vantaggio neroverde.

8′ DOPPIO PERICOLO IN AREA DEL MILAN – Sulla fascia sfonda Paz su Kerkez, il suo cross rasoterra pesca però Michelis bravo ad anticipare l’attaccante. Nel calcio d’angolo seguente Coli Saco bravo a respingere il tiro di Reda.

5′ – Gioco fermo dopo un duro contrasto con Frigerio a terra per una botta al ginocchio. Non sembra essere nulla di grave per il capitano di giornata.

1′ COMINCIA IL MATCH – L’arbitro Arena dà il fischio d’inizio alla gara, comincia Sassuolo-Milan.

16.45 – Le due squadre hanno concluso le fasi di riscaldamento. Tra pochi minuti il calcio d’inizio del match.

Sassuolo Milan Primavera 1-1: tabellino

RETI: 16′ Mattioli, 52′ Olzer

SASSUOLO (3-5-2): Vitale; Arabat, Piccinini, Flamingo; Paz, Aucelli, Artioli, Mercati, Saccani; Reda, Mattioli. A disp.: Zacchi, Uni, Ranem, Manarelli, Pinelli, Cannavaro, Casolari, Florentine, Manara, Operato, Barani, Ferrara. All.: Bigica.

MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Michelis, Obaretin, Kerkez; Mionic, Saco (45′ Di Gesù), Frigerio; Olzer, Nasti (63′ Roback), El Hilali. A disp.: Moleri, Oddi, Grassi, Fili, Cretti, Bright, Tolomello, N’Gbesso, Pseftis. All.: Giunti.

ARBITRO: Alberto Arena

AMMONITI: Michelis, Saco, Mionic