Sarri Milan, Fonseca TREMA: il tecnico toscano è in ATTESA, l’incredibile RETROSCENA

Maurizio Sarri potrebbe sostituire Paulo Fonseca al Milan stando alle ultime notizie sul possibile esonero del tecnico portoghese

Maurizio Sarri, attualmente senza squadra dopo l’esperienza alla Lazio, potrebbe presto tornare in panchina in Serie A. Secondo Gianluca Di Marzio, il tecnico toscano è in attesa dell’occasione giusta per rilanciarsi dopo un periodo difficile e il Milan potrebbe fare al suo caso.

Il nome di Sarri è stato accostato al Milan nelle ultime settimane, ma al momento non ci sono stati contatti concreti. La dirigenza rossonera, guidata da Moncada e Furlani, sembrava orientata verso altri profili come Lopetegui o Fonseca. Tuttavia, l’inizio di stagione altalenante di Fonseca potrebbe aprire le porte a un cambio in panchina, e Sarri potrebbe essere un’opzione interessante.

Sebbene il Milan stia valutando altri nomi, l’ipotesi Sarri non è da escludere. Il tecnico toscano, con la sua esperienza e il suo stile di gioco offensivo, potrebbe rappresentare una soluzione valida per rilanciare la squadra rossonera. Resta da vedere se la dirigenza deciderà di puntare su di lui o se opterà per un altro profilo.