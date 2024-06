Santiago Gimenez Milan, Ibrahimovic PERPLESSO! Il messicano piace ma QUESTA cosa non convince lo svedese

Santiago Gimenez-Milan, l’attaccante messicano resta in lista come alternativa a Zirkzee: rossoneri dubbiosi su un aspetto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il nome di Santiago Gimenez resta vivo come possibile alternativa a Joshua Zirkzee. Il costo dell’operazione, rispetto a quella per l’olandese, sarebbe inferiore per il calciomercato Milan visto che il Feyenoord chiede una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Tuttavia Ibrahimovic, pur apprezzando l’attaccante, ha dei dubbi legati alla competitività del campionato olandese: riuscirebbe Gimenez a replicare in Serie A il bottino di gol raggiunto in Eredivisie? Prossime settimane decisive.