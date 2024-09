San Siro Milan, Sala SENTENZIA: «Ho DECISO che da qui in avanti parlerò SOLO in un caso. Ecco quale»

San Siro-Milan, Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare della situazione relativa all’impianto: le sue dichiarazioni

Ai microfoni dell’ANSA dopo l’incontro odierno con Milan, Inter e la sovrintendenza su San Siro, il sindaco di Milano Sala ha dichiarato:

PAROLE – «A questo punto ne abbiamo viste talmente tante che preferirei non parlare più finché non c’è qualcosa di concreto. Quindi io parteciperò al tavolo di lavoro perché ci credo, è mio dovere, ed è una opzione che io difenderò, però da questo punto in poi preferisco smettere di commentare finché non c’è qualcosa di concreto sul tavolo. Ad oggi non c’è ancora».