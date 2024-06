San Siro Milan, Proposta DA NON CREDERE per il futuro dello stadio, l’idea di Marcora (FDI)

Intervistato da Affaritaliani.it, Marcora, consigliere comunale di FDI, ha parlato così del futuro di San Siro, in chiave nuovo stadio Milan

PAROLE – «Dare la possibilità ai tifosi di Milan e Inter, e più in generale ai cittadini milanesi che credono nel progetto, di diventare soci di una società che possiede lo stadio. Insomma una proposta di azionariato sociale e popolare. I conti sono presto fatti: lo stadio riesce abitualmente ad avere almeno 50mila spetattori sia del Milan che dell’Inter per un totale di 100mila tifosi. Lo stadio è stato valutato dall’Ufficio delle Entrate circa 70 milioni di euro. Certamente con mille euro a tifoso o cittadino milanese, magari in quattro rate annuali, da 250 euro, sono convinto che sia possibile raccogliere i soldi necessari per acquistare lo stadio. Lo stadio di San Siro è un bene pubblico, che potrà rimanere pubblico. Le altre proposte che ho visto circolare sui giornali mi sembra che non privilegino i cittadini milanesi. Invece questa soluzione sarebbe un bell’esempio di salvaguardia del patrimonio pubblico».