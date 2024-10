San Siro Milan, Malagò NON HA DUBBI: «La politica DEVE FARE la sua parte, l’iter dura DECENNI…». Le ultimissime notizie

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò a Bologna, nell’Aula Magna universitaria, agli ‘Stati generali del calcio’, ha parlato problema stadi nel nostro Paese, tematica che coinvolge anche il Milan.

SAN SIRO MILAN STADI PAROLE – «Salvo pochissimi casi, se non c’è stata un’Olimpiade, un Mondiale o un Europeo non si sono fatti gli stadi. E purtroppo non si sono fatti neanche i palazzi dello sport”. Perché? “Molto semplice, già conosciamo le difficoltà burocratiche. Lo sport ha assolutamente bisogno che la politica, il Governo, facciano la loro parte. Ci sono sempre i confini tra mondo della politica e mondo dello sport».