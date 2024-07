Samardzic Milan, l’Udinese fissa il PREZZO per il serbo. Rossoneri avvisati: serve questa CIFRA per averlo

Samardzic Milan, l’Udinese fissa il prezzo per il serbo. Rossoneri avvisati: serve questa cifra per portarlo a Milanello

Secondo quanto riferito da Repubblica, l’Udinese ha fissato il prezzo per lasciar partire Lazar Samardzic, obiettivo del mercato Milan per rinforzare il centrocampo.

Servono 22.5 milioni di euro per avere il calciatore serbo, ma le parti sono al lavoro per trovare un quadra e raggiungere un accordo dal punto di vista economico. In settimana, infatti, è previsto un incontro con il papà-agente del giocatore per fare il punto della situazione.