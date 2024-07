Samardzic Milan: il FATTORE che fa sperare per l’arrivo, l’ASPETTO può essere decisivo

Tra i nomi accostati al Milan c’è Samardzic. Un doppio fattore può favorire l’arrivo in rossonero, cosa filtra

È l’estate di Lazar Samardzic. La trattativa sarà lunga e complessa, ma può essere aiutata da alcuni dettagli fondamentali. Primo su tutti, la volontà del giocatore. Il classe 2002 nato in Germania ha già trasmesso la sua scelta, attraverso il suo entourage, all’Udinese, chiarendo come si senta pronto a fare il salto di qualità definitivo. Il 22enne vuole tornare a Milano e vestire la maglia rossonera (ha anche rifiutato Lazio e Galatasaray quest’estate), dopo aver sfiorato, solo 12 mesi fa, di diventarne avversario nella stracittadina meneghina. La sicurezza di giocare in Champions League è un fascino al quale Lazar non vuole resistere.

Come riportato da Calciomercato.com ci sono state varie telefonate con il padre di Samardzic per trovare un’intesa dal punto di vista contrattuale: il Milan lavora sulla base di un contratto quinquennale – sino al 30 giugno 2029 – con ingaggio superiore a quanto percepisce attualmente all’Udinese (circa mezzo milione a stagione sino al 2026) e 5 milioni al padre-agente Mladen come commissioni. I contatti proseguiranno – con l’Udinese che attende un’offerta congrua al valore del giocatore – nei prossimi giorni per un arrivo che sarebbe utile, per il Milan, anche in fase di iscrizione alle liste UEFA e Serie A.