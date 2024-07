Samardzic Milan: nuova RIVALE per il centrocampista, le CONDIZIONI per il colpo

Il Milan sta pensando a Samardzic come alternativa a Fofana. In tal senso però non manca la concorrenza anche in Serie A

Viste le difficoltà ad arrivare a Fofana, il Milan si guarda intorno e in tal senso pensa a Samardzic dell’Udinese.

Come riportato da Calciomercato.com i rossoneri si sono informati per capire se ci sono margini per aprire una trattativa e con quali costi; al momento non c’è nulla di concreto, i discorsi potrebbero essere approfonditi più avanti. C’era stato un interessamento della Lazio ma dopo qualche contatto preliminare i dialoghi si sono interrotti; inoltre a oggi non è un’idea che scalda particolarmente il ragazzo. Nelle prossime settimane potrebbe aprirsi una pista in Turchia dove il Fenerbahçe aveva fatto un sondaggio – ma anche in questo caso non c’era mai stata una vera e propria trattativa – e potrebbe aprirsi la pista Atalanta in caso di cessione di Koopmeiners.