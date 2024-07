Samardzic Milan, Cioffi lo ESALTA: «Giocatore da big, può diventare speciale. Ma c’è una cosa che lo ha condizionato»

Gabriele Cioffi, ex allenatore dell’Udinese, ha parlato così di Lazar Samardzic, obiettivo del calciomercato Milan. Le sue dichiarazioni

RAPPORTO CON SAMARDZIC – «Buono, se non ottimo. Lui ha sofferto una stagione particolare: ad agosto, per giorni interi, sembrava già dell’Inter, poi a gennaio è arrivato il Napoli… Per un giovane non è facile. Forse la continuità è venuta a mancare perché lo percepivo in un certo modo: un giocatore è anche emozioni, non è che si accende o si spegne a comando. E la condizione, così come la prendi veloce, è facilissima da perdere… Ci sono stati dei periodi particolari, in cui si contavano i minuti, che poi sono diventati giorni e infine mesi. Samardzic ha un grande potenziale, le voci l’hanno condizionato ma per me può diventare speciale, un giocatore da big».