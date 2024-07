Samardzic Milan, il centrocampista SPINGE per realizzare quel suo SOGNO! Il punto sulla trattativa per il talento dell’Udinese

Lazar Samardzic è diventato un nome caldo per il mercato Milan, con i dirigenti rossoneri che incontreranno il padre del centrocampista serbo la prossima settimana. Questo il punto sulla trattativa fatto da Sky Sport, che sottolinea come il sogno del ragazzo sia quello di giocare in Champions League e di fare il grande salto in una big.

I DETTAGLI – «Samardzic, incontro in settimana col padre. Non è l’unico giocatore sul quale stanno lavorando i rossoneri. La volontà del ragazzo è quella di provare a fare il salto in un grande club dopo esser stato vicinissimo all’approdo prima all’Inter e poi al Napoli. Bisogna trovare l’accordo sia col giocatore per l’ingaggio, sia con l’Udinese, che chiede almeno 20 milioni di euro».