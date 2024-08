Samardzic Milan senza sosta: il serbo spinge per l'addio all'Udinese ma... Tutte le NOVITÀ

Samardzic Milan senza sosta: il centrocampista serbo spinge per l’addio all’Udinese ma… Tutte le ultime NOVITÀ

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Udinese per Lazar Samardzic, centrocampista che piace molto ai rossoneri per completare la mediana.

Stando a quanto si apprende è una questione di tempi e di cifre: il Diavolo non ha fretta e può fare leva sulla volontà del ragazzo di trasferirsi a Milano. Tuttavia serve trovare un’intesa con l’Udinese che continua a chiedere 25 milioni di euro, mentre il Milan vorrebbe spenderne 5-10 in meno.