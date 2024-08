Samardzic Milan, in giornata l’agente del serbo INCONTRA l’Atalanta: tutte le NOVITÀ sul futuro del centrocampista

Sono ore roventi per quanto riguarda il futuro di Lazar Samardzic, centrocampista di proprietà dell’Udinese che piace molto al Milan ma per il quale si è inserita con decisione l’Atalanta nelle ultime ore.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, in giornata la Dea incontrerà l’agente del serbo per cercare di trovare un accordo sul contratto. In caso di dialogo positivo i bergamaschi andrebbero poi a trattare con il club friulano.