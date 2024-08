Samardzic Milan: i rossoneri RESTANO interessati, prima c’è da definire questo ASPETTO

Dopo aver definito l’acquisto di Fofana, il Milan potrebbe piazzare altri colpi e tra questi c’è Samardzic ma prima..

Fofana non sarà, per forza, l’ultimo acquisto del calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri saranno vigili in queste ultime settimane per poter regalare a Fonseca un nuovo giocatore.

Uno di questi potrebbe essere Samardzic dell’Udinese. Furlani osserverà l’evolversi delle situazioni legate al calciatore per poi decidere se intervenire o meno. Nel mentre, cercherà di risolvere la situazione legata a Kalulu.