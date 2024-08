Samardzic Milan, Paganin AVVISA il Milan: «Manca di continuità» Poi la RIVELAZIONE sulla lotta scudetto

A TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, l’ex calciatore Antonio Paganin ha detto la sua su Samardzic al Milan

SAMARDZIC MILAN – «Paga la vicenda Inter, che assomiglia a quella di Zirkzee. Ho avuto modo di osservarlo nell’arco del campionato e pecca un po’ di continuità. E in un grande club serve questa. Le qualità non si discutono, ma devi essere costante. E questo blocca chi deve fare un investimento»

LOTTA SCUDETTO – «Ci metto subito Napoli e Milan. Napoli perché so chi la guida, per Conte parla il lavoro e i risultati. Il Milan perché mi piace tanto, l’ho visto giocare in amichevole e mi sembra una squadra che ha cambiato pelle, gioca molto in verticale, ha già una sua impronta. Come outsider sono curioso di vedere la Roma, che può fare il salto»