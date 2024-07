Samardzic Milan: l’INDIZIO dall’amichevole dell’Udinese fa sperare i rossoneri, COSA È SUCCESSO

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Samardzic. L’indizio dall’amichevole dell’Udinese fa sperare i rossoneri

L’Udinese di mister Runjaic alle ore 16 scenderà in campo in amichevole contro il Colonia. Tra le cose che saltano all’occhio nella scelta della formazione ufficiale c’è la mancata presenza di Samardzic dal primo minuto.

Una scelta che potrebbe essere letta anche in chiave mercato. Noto infatti è l’interesse soprattutto negli ultimi giorni del Milan per il centrocampista. Che questo non sia un indizio che lo avvicina ai rossoneri?