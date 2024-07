Samardzic Milan: doppio SACRIFICIO per arrivare al centrocampista? A cosa stanno PENSANDO i rossoneri

Samardzic è un nome tornato in auge per il calciomercato Milan. I rossoneri pensano ad un doppio sacrificio per avvicinarsi

Pista concreta. Samardzic è un nome tornato in auge per il calciomercato Milan. La strategia dei rossoneri per avvicinarsi alla fumata bianca:

come riportato da Daniele Longo, piuttosto che la cessione di Pobega, utile per le liste, i rossoneri potrebbero pensare all’uscita sia di Bennacer che di Adli. Sacrifici necessari se il Milan vuole arrivare al centrocampista dell’Udinese. Vedremo cosa accadrà.