Samardzic Milan, scoppia la GRANA Bartesaghi! RETROSCENA sul terzino, rossoneri INFLESSIBILI

Samardzic-Milan, scoppia la grana Bartesaghi: no dei rossoneri all’inserimento del terzino nella trattativa con l’Udinese

Clamoroso aggiornamento fornito dal Messaggero Veneto sul calciomercato Milan in relazione alla trattativa con l’Udinese per Lazar Samardzic, centrocampista pallino di Ibrahimovic e individuato come possibile rinforzo in mezzo al campo:

PAROLE – «Samardzic: la trattativa è praticamente congelata dopo che l’Udinese ha respinto i 18-20 offerti, ma soprattutto le contropartite (Pobega e Adli) proposte dal Milan. Pozzo avrebbe preferito scegliere un giovane della Primavera, individuato in Bartesaghi».