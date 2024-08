Samardzic Atalanta, l’ex obiettivo del Milan si PRESENTA: «Non vedo l’ora. CONTENTO di essere qui». Le dichiarazioni

Tramite i canali ufficiali, il nuovo centrocampista dell’Atalanta Lazar Samardzic, ex obiettivo del mercato Milan, si è presentato dicendosi contento di essere arrivato a Bergamo per la sua nuova avventura. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Sono molto emozionato per questa nuova avventura con l’Atalanta: non vedo l’ora di cominciare a giocare, così come vedere i miei nuovi tifosi allo stadio. Contento di essere qui a Bergamo».