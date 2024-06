Salvini ATTACCA: «Il calcio italiano ha tanti PROBLEMI, bisogna ripartire da LUI! Stadio Milan? A disposizione per facilitare i club ma…». Le parole del Ministro

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e tifoso del Milan, ha parlato a TeleLombardia analizzando la sconfitta dell’Italia contro la Svizzera a Euro2024 e il tema stadio che interessa da vicino i rossoneri.

SULL’ITALIA – «Brutta Italia, mai in partita. Evidentemente chi ha scelto Spalletti lo ha scelto per un progetto. Il calcio italiano ha tanti problemi, economici, di stadi, di settori giovanili all’altezza, di debiti. Il calcio va ripensato, non partendo da Spalletti ma da Gravina».

QUESTIONE STADI – «Sono a disposizione per facilitare chi vuole fare stadi nuovi, ho incontrato Milan e Roma, poi serve che i comuni facciano la loro parte. Le porte del Ministero sono aperte. Prima si fanno, meglio è. Si gioca troppo e anche i tifosi perdono la poesia. Troppe partite, queste competizioni hanno rotto le palle».