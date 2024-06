Salines Milan, pronto il primo INNESTO in difesa per l’U23: numeri da URLO in Serie C per il laterale destro del Foggia

Gli uomini del mercato Milan sono a lavoro sia per la prima squadra, sia per mettere a disposizione di Daniele Bonera una rosa di livello per la sua U23: l’ultimo nome nella lista dei rossoneri porta a Emmanuele Salines.

Stando a quanto riferito da TuttoC.com, il terzino destro è la prima idea del Diavolo per la difesa. Nell’ultima stagione in Serie C col Foggia ha ottenuto numeri di tutto rispetto: ha segnato 7 gol in 35 presenze.