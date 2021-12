Salernitana, spunta un potenziale acquisitore: ecco le ultime

La Salernitana sta vivendo giorni frenetici alla ricerca della cessione: in questi giorni è spuntato un traghettatore

Sono giorni infuocati per la Salernitana. Entro il 31 dicembre dovrà trovare un acquisitore per evitare la radiazione dalla Serie A e il fallimento. Le offerte arrivate fino ad ora ai trustee non sono state ritenute congrue e anche la Lega ha confermato che non ci sarà nessuna proroga.

In questi giorni però è spuntata l’ipotesi di un acquisitore che potrebbe fare da traghettatore per mantenere in vita la società e permetterle di finire il campionato. Il nome è quello di Roberto Orlando, ed è lui stesso a confermare l’interesse.

«Confermiamo io e l’Avvocato Michele Tedesco la nostra disponibilità. Presenteremo un’offerta congrua con il valore della Salernitana. Una soluzione ponte per altri imprenditori disposti ad investire nel calcio con passione, senza speculazioni».

Resta viva anche la proposta di Console&Partners, advisor torinese, che ha sollecitato un fondo del Lussemburgo. A riportare la notizia il Corriere della Sera.