Alexis Saelemaekers, fresco di trasferimento alla Roma, ha salutato affettuosamente il popolo rossonero su Instagram

Alexis Saelemaekers lascia ufficialmente il Milan per trasferirsi in prestito alla Roma alle battute finali di questo calciomercato.

L’ormai ex rossonero ha affidato a un post pubblicato su Instagram le parole per congedarsi dalla piazza meneghina dopo tre stagionni e mezzo, inframezzate da un prestito al Bologna, durante le quali ha messo insieme 10 reti realizzate in ben 141 apparizioni con la casacca rossonera.

PAROLE – «Anche se per poco, come sempre mi sono sentito a casa. A presto ❤️🖤 AS56».