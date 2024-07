Saelemaekers Milan, spunta una NUOVA PISTA estera: il belga può finire LÌ! Primi SONDAGGI per lui dalla Premier League

Dopo esser tornato dall’esperienza in prestito al Bologna della scorsa stagione, Alexis Saelemaekers si appresta a salutare nuovamente il calciomercato Milan. Per lui si è parlato in passato dell’interesse di alcuni club della Serie A ma spunta una nuova pista estera.

Come riferito dal giornalista Gianluigi Longari sarebbe pervenuta sul tavolo dei rossoneri una prima manifestazione di interesse per il belga da parte del Leicester. Il club inglese avrebbe anche presentato una prima proposta al club meneghino: non c’è ancora un accordo ma la trattativa è in corso.