Saelemaekers Milan, il futuro è ancora da decidere: il belga strizza l’occhio ai rossoneri

Saelemaekers Milan, il futuro è ancora da decidere: l’esterno d’attacco belga strizza l’occhio ai rossoneri dopo il ritorno a San Siro

Saelemaekers, ex Milan, è stato tra i protagonisti in campo ieri a San Siro nella gara tra i rossoneri e la Roma. Il giocatore belga è tornato per la prima volta nel suo vecchio stadio. Il suo futuro, comunque, è ancora tutto da decidere. Le sue parole:

PAROLE – «È sempre un piacere tornare qua, mi sento come a casa. Le cose nel calcio vanno veloci, non sappiamo cosa succederà in futuro ma è un piacere tornare qua».