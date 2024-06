Saelemaekers Milan, Pellegatti ASSICURA: «Il suo ritorno OTTIMA notizia». Parole da non credere sul belga

Saelemaekers-Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha esultato per il mancato riscatto da parte del Bologna: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha commentato in questi termini il ritorno nel calciomercato Milan di Alexis Saelemaekers:

PAROLE – «Una bella notizia: torna Saelemaekers. Vi prego, non dite ‘Eh che bella…’ no. E’ un eccellente giocatore. Io mi auguro che rimanga al Milan. Andare a comprare un giocatore come Saelemaekers costa 25 milioni oggi, ce l’abbiamo in casa, me lo tengo».