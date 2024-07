Saelemakers via dal Milan? Può essere utilizzato come CONTROPARTITA in questa operazione: le novità

Saelemakers via dal Milan? Potrebbe essere utilizzato come CONTROPARTITA in questa operazione: tutte le NOVITÀ

Il futuro di Alexis Saelemaekers sarà con ogni probabilità lontano dal Milan. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il belga potrebbe risultare un’ottima pedina di scambio.

In particolare il cartellino dell’esterno ex Bologna potrebbe essere utilizzato per arrivare a Tammy Abraham della Roma, uno degli obiettivi più concreti del calciomercato Milan per rinforzare il reparto offensivo.