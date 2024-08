Saelemaekers Milan, EMERGE uno SCENARIO che non si aspettava NESSUNO! Fonseca non può farci nulla. Cosa succede

Saelemaekers-Milan, emerge uno scenario che non si aspettava nessuno: nonostante Fonseca l’esterno è comunque cedibile

Come riferito dal Corriere dello Sport, nonostante la presa di posizione di Paulo Fonseca che vorrebbe trattenere Alexis Saelemaekers in rosa in vista della prossima stagione, il calciomercato Milan continua a considerarlo tra i sacrificabili dell’estate rossonera.

Il prezzo è stato fissato a 20 milioni di euro: se dovesse arrivare una proposta di quel tipo allora l’area tecnica rossonera concederebbe il via libera reinvestendo la cifra per il mercato in entrata.