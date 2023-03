Walter Sabatini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del percorso delle tre italiane in Champions League

Walter Sabatini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del percorso delle tre italiane in Champions League. Ecco le sue parole su Napoli Milan:

«Se credo a un’italiana in finale di Champions? Fermamente; per me il Napoli sarà una finalista. L’ho detto anche a Spalletti: ha la squadra più europea tra tutte. Mi scoccia solo che debba arrivare in fondo eliminando il Milan»