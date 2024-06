Sabatini SVELA: «Calafiori mi ha ricordato Franco Baresi», poi sull’obiettivo Milan: «Mi fa impazzire!»

Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista, parlando di Calafiori ma anche di un altro obiettivo del Milan

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini ha parlato di due obiettivi del calciomercato Milan: Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Non ci sono più talenti come una volta perché in Italia le scuole calcio hanno cancellato il pallone di strada, il posto in cui imparavi a stoppare la palla, a dribblare e a giocare di sponda. Gli istruttori fanno gli allenatori e impongono la tattica a bambini di 9 anni. È assurdo, dovrebbero incoraggiarli a saltare l’avversario, dovrebbero lasciarli liberi di sbagliare, ma li sgridano se perdono una palla. Guardate Zirkzee, mi fa impazzire quel suo stop spalle alla porta, perché poi crea la superiorità. Ci siamo qualificati agli ottavi grazie a un bellissimo ‘strappo’ di Calafiori, che in quella percussione a testa alta mi ha ricordato Franco Baresi».