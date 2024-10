Runjaic ripensa alla sconfitta col Milan: «Lui non era soddisfatto e voleva migliorare»

Runjaic ripensa alla sconfitta col Milan: le parole dell’allenatore in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Udinese contro il Cagliari

Runjaic, allenatore dell’Udinese, in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Cagliari è tornato sulla sconfitta col Milan.

LE PAROLE – «Karlstrom giocava in un club importante come il Lech Poznan, a me piace molto, si sa prendere le responsabilità. Contro il Milan non era soddisfatto di come aveva giocato e voleva migliorare, penso stasera abbia giocato bene in entrambe le fasi, è un giocatore che penso possa fare ancora meglio».