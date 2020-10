Calciomercato Milan, Rudiger spiega le scelta della sua permanenza al Chelsea nonostante le molteplici richieste di trasferimento

Antonio Rudiger intervistato dalla rivista The Atletich spiega le motivazioni che lo hanno convinto a rimanere al Chelsea: «Ho avuto un paio di offerte interessanti nelle ultime settimane di mercato. Poi c’era la possibilità concreta di andare a giocare in prestito in un club, in modo da avere più minutaggio, ma per la mancanza di tempo l’affare è sfumato. Anche io, però, alla fine non ero convinto di trasferirmi: non me la sentivo di mettere tutto in valigia e partire solo perché ero stato escluso un paio di volte dal mister Mi piace vivere a Londra e mi piace giocare con il Chelsea. Adesso tocca a me riconquistare la fiducia di tutti, a partire dal mister. Darò il massimo con questa maglia».