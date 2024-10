Ronaldinho TORNA in campo: l’annuncio sull’ex MILAN fa IMPAZZIRE i tifosi. Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Ronaldinho, ex giocatore brasiliano del Milan, è pronto a tornare in campo. Il pallone d’oro giocherà in Francia allo stadio Raymond-Kopa di Angers per una sfida di beneficenza tra le leggende brasiliane e francesi. Di seguito il comunicato dell’Angers.

IL COMUNICATO – «Venerdì 15 novembre, alle 20, si terrà l’incontro di gala organizzato da Jogo Dos Famosos: allo Stadio Raymond-Kopa si terrà l’R10 Challenge. Questa partita contrapporrà le leggende della selezione brasiliana a quelle della Francia. L’opportunità di vedere giocare i nostri idoli del passato, come Ronaldinho Gaúcho, Valdo, Maicon e Sonny Anderson. Assisteremo a un vero spettacolo e parte del ricavato di questo evento sarà devoluto a progetti di beneficenza sostenuti da Ronaldinho».