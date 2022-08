Roma, Mourinho: «Tutte le squadre si sono rinforzate, il campionato...»

L’allenatore della Roma Josè Mourinho ha presentato la partita di domani contro la Cremonese: le parole sul campionato

Le parole di Mourinho alla vigilia della Cremonese. Il tecnico spazia dagli avversari fino alle idee di mercato:

«Non lo so. La competizione che abbiamo vinto noi è una competizione europea e non è molto diversa da quella che giocheremo quest’anno. Nel girone ci saranno squadre più equilibrate, poi alla fase a eliminazione diretta troveremo anche delle super potenze economiche come Arsenal o United. SE abbiamo avuto la capacità e la forza mentale di vincere la Conference, dobbiamo mettere tutto anche in Europa League. In Italia è complicato vincere e oggi abbiamo più potenziale dello scorso anno, ma il problema è che anche le altre sono migliorato. Per il bene del calcio italiano tutte sono migliorate. E per noi che vogliamo arrivare quarti non è una buona notizia».

