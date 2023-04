José Mourinho ha preso la sua decisione su Paulo Dybala in vista della sfida di domani tra Roma e Milan: le ultime

Come riportato da Sky, Paulo Dybala sarà convocato per la sfida di domani tra Roma e Milan ma partirà dalla panchina per i problemi ad adduttore e caviglia.

Al suo posto giocherà l’ex rossonero El Shaarawy a supporto di Belotti, preferito ad Abraham.