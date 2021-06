Roma: Maurizio Costanzo all’interno della società? Ecco il ruolo

Secondo Il Messaggero la Roma potrebbe affidarsi a Maurizio Costanzo proponendogli un ruolo all’interno del club: i dettagli

Maurizio Costanzo alla Roma. No, non è un bufala ma una suggestione nata dalla mente dei Friedkin che – come dimostra l’annuncio di Mourinho come nuovo allenatore giallorosso – sono abituati a sorprendere.

Secondo quanto riporta Il Messaggero la Roma ha intenzione di ingaggiare il noto presentatore televisivo come consulente. Costanzo, di dichiarata fede romanista (una volta in radio disse: “Ho sofferto più per la Roma che per amore”) metterà a servizio della comunicazione del club giallorosso la sua esperienza, un po’ come fece in passato con Francesco Totti.