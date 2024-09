Muzzi a Cagliarinews24: «Scudetto? Sul Milan ho un pensiero PRECISO, ecco quale. La Nazionale...»

Roberto Muzzi, ex attaccante, ha parlato del momento del Milan nella corsa scudetto in Serie A e della Nazionale: le dichiarazioni

Intervistato da cagliarinews24, Roberto Muzzi ha dichiarato:

SERIE A 2024-2025 – «Credo che sia ancora presto per dire cosa mi aspetto. Dopo queste prime tre partite mi è piaciuta la Juventus. Vedo la Roma ma penso che Inter e Milan lotteranno fino alla fine per lo scudetto».

ITALIA – «Nazionale? Io ho avuto una sola convocazione. In un momento come questo sicuramente per l’attaccante che ero sarei potuto stare in Nazionale. Quando giocavo io davanti a me avevo grandi campioni come Vialli, Mancini, Baggio, Vieri, Del Piero, Totti, Montella e Signori. Era difficile farsi spazio tra tutti questi nomi ma sono stato felice di aver fatto la mia carriera ed i miei gol. La Nazionale mi è mancata ma sono onesto nel dire che davanti a me avevo dei grandissimi giocatori».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MUZZI A CAGLIARINEWS24