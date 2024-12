Rivera Milan, oggi l’anniversario del suo Pallone d’Oro: è stato il primo italiano. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il 23 dicembre 1969 Gianni Rivera, leggenda del Milan, festeggiava la vittoria del Pallone d’Oro. Oggi, dunque, sono passati esattamente 55 anni da questa giornata storica.

L’ex giocatore rossonero ha fatto molto discutere nell’ultimo periodo. Rivera, infatti, non era presente alla festa organizzata dal club per i 125 anni della sua storia. Anche Boban e Maldini, come lui, non erano assieme alle altre leggende.