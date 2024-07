Rios Milan: rossoneri INTERESSATI al talento sudamericano, CONCORRENZA di due italiane

Nome nuovo per l’attacco del Milan: piace il talento del Palmeiras Rios. C’è la concorrenza di due italiane

Il mercato Milan dimostra di restare vigile anche su quello che succede all’estero, in questo caso in Sudamerica. In tal senso piace Richard Rios, attaccante che si è messo in mostra nel corso di questa Copa America.

Secondo quanto riportato da Antena 2, secondo cui il club brasiliano sarebbe disposto a cederlo al fronte del pagamento della clausola rescissoria da 30 milioni di euro. C’è la concorrenza di Roma e Fiorentina.