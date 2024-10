Rinvio Bologna Milan, la data del recupero è un mistero: ci sono due opzioni, ma… Il calendario dei rossoneri è molto fitto

Il rinvio di Bologna Milan, ufficializzato oggi, complica e non poco il calendario dei rossoneri che nei prossimi mesi sarà molto fitto tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Sono due, come riporta Gazzetta.it, le opzioni per li recupero della partita che si sarebbe dovuta disputare domani alle 18 al Dall’Ara. La prima è mercoledì 18 dicembre (spostando a domenica 22 Verona Milan se la Lega Serie A darà l’ok). La seconda è il 5 febbraio 2025 (in questa data sono però previsti i quarti di finale di Coppa Italia).