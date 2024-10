Rinvio Bologna Milan, indiscrezione confermata! Scaroni basito, quel presidente ha remato contro

Rinvio Bologna Milan, confermate le indiscrezioni confermate! Lotito ha remato a favore dello spostamento della gara

Trovano conferme le indiscrezioni circolate in mattina sul ruolo di Claudio Lotito nel rinvio della gara di oggi tra Bologna e Milan.

PAROLE – «Bologna-Milan non si gioca. Alla fine ha vinto il sindaco della città felsinea, Lepore, che ha rinviato la gara a data da destinarsi, scatenando molte polemiche. Il Milan voleva giocare, anche perché ha due giocatori squalificati, Theo Hernandez e Reijnders, che col rinvio della gara del Dall’Ara saranno costretti a scontare la squalifica nella partita successiva, ovvero lo scontro con il Napoli capolista. I rossoneri si erano resi disponibili a giocare ovunque. Dall’altro lato il Bologna non voleva scendere in campo senza i suoi tifosi, che sarebbero stati penalizzati dalla decisione, ma sarebbe stata penalizzata anche la squadra e la raccolta fondi per gli alluvionati (che sarà spostata sul recupero di febbraio). La maggioranza in Lega alla fine ha votato il rinvio, al termine di una partita che è prima di tutto politica. Tra le due riunioni, come sottolineato da La Repubblica, “c’è stato chi, come il presidente della Lazio, Claudio Lotito, storico alleato di Aurelio De Laurentiis, faceva campagna per il rinvio».