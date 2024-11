Rinnovo Theo Hernandez, spunta la strategia del Milan per il francese: Furlani ha le idee chiare, cosa succede

Rinnovo Theo Hernandez, i rossoneri hanno deciso la strategia per il prolungamento del terzino francese: i dettagli

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha deciso la strategia per il rinnovo di Theo Hernandez:

PAROLE – «Non si può parlare di una vera e propria trattativa, ma l’obiettivo comune potrebbe essere un accordo provando a giungere ad un compromesso tra le richieste del calciatore di adeguare i suoi introiti allo status di perno della squadra attuale e il tetto fissato da Rafa Leao, il più pagato della rosa coi suoi 7 milioni. Il mancato rinnovo sarebbe un problema per il Milan, la cui strategia potrebbe prevedere un prolungamento di un paio di anni (2028) a una cifra maggiore di quella attuale (4,5 milioni), che consentirebbe di avere, in ottica di una potenziale trattativa per la cessione, potere nei confronti delle società interessate».