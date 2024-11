Rinnovo Theo Hernandez, disgelo tra le parti! La richiesta del francese non spaventa il Diavolo. Cifre e dettagli

Rinnovo Theo Hernandez, grosso disgelo tra le parti sul prolungamento: il francese vuole un ingaggio alla Leao. C’è ottimismo

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan e in particolare sul rinnovo di Theo Hernandez, terzino attualmente in scadenza a giugno del 2026. In occasione dell’ultima trasferta a Madrid c’è stato infatti un importante contatto tra i vertici rossoneri e l’agente del ragazzo, Manuel Garcia Quilon.

Le parti hanno manifestato l’intenzione di proseguire insieme prolungando l’accordo fino al 2029. L’agente di Theo Hernandez ha chiarito poi definitivamente quelle che sono le richieste economiche del suo assistito: una cifra fra i 6.5 e i 7 milioni di euro rispetto agli attuali 4.5, praticamente lo stesso stipendio di Leao. La mole di lavoro è ampia ma aleggia comunque ottimismo, anche perché Theo a Milano sta bene ed il progetto Milan lo affascina, nonostante tutte le incomprensioni dell’ultimo periodo.