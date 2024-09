Rinnovo Theo Hernandez, volontà a SORPRESA! Richiesta PRECISA al Diavolo, vuole QUESTA cifra per rimanere a Milanello

Rinnovo Theo Hernandez, il terzino francese, nonostante gli ultimi sviluppi, vuole rimanere a Milano: richiesta precisa al club

Come riportato dal Corriere della Sera, il rinnovo di Theo Hernandez sarà uno dei temi aperti delle prossime settimane di calciomercato Milan. Il francese, nonostante gli ultimi sviluppi dopo l’episodio del cooling break in Lazio-Milan, ha ribadito la volontà di rimanere a Milano.

Per estendere però il contratto attualmente in scadenza nel 2026, l’ex Real Madrid parte da una richiesta di 8 milioni di euro bonus inclusi. Ci sarà tempo per parlarne ma c’è fiducia tra le parti.