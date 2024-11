Rinnovo Theo Hernandez, c’è la svolta nel futuro del francese! Apertura del terzino, si può chiudere a questa cifra

Rinnovo Theo Hernandez, il terzino ha decisamente aperto al prolungamento del contratto: si può chiudere a queste cifre

Come riportato da Daniele Longo, è arrivata un’importante svolta nel calciomercato Milan per quanto riguarda il rinnovo di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

PAROLE – «Negli ultimi giorni sono arrivati segnali molto importanti da Theo Hernández e i suoi rappresentanti in ottica rinnovo. La trattativa è ancora in una fase iniziale ma ci sono le condizioni per arrivare a un accordo sui 6 milioni di euro a stagione».