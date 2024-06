Rinnovo Theo Hernandez: la VERA richiesta del francese e le ULTIME novità sulla trattativa

Rinnovo Theo Hernandez: la VERA richiesta del terzino francese e tutte le ULTIMISSIME novità sulla trattativa

Tuttosport oggi in edicola si è concentrato sul futuro di Theo Hernandez, legato al Milan da un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e con il quale i rossoneri non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo.

Per prolungare il suo contratto con il Diavolo il francese chiederebbe una cifra compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro a stagione di ingaggio, 2-3 milioni in più da quanto percepito attualmente.