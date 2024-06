Rinnovo Theo Hernandez, il RETROSCENA: francese deluso da QUESTO fatto! Richiesta MONSTRE a Furlani, la posizione del club rossonero

Rinnovo Theo Hernandez, spunta il retroscena: francese deluso dalla mancata proposta di prolungamento. I dettagli

Come riferito da Tuttosport, dopo l’Europeo entrerà nel vivo nel calciomercato Milan la trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026. Il francese è rimasto deluso dal fatto che il club rossonero non gli abbia presentato una proposta per il prolungamento al termine della stagione ma è ancora motivato nel rimanere a Milanello.

Gli agenti di Theo Hernandez, che al momento guadagna 5 milioni di euro a stagione bonus inclusi, avrebbero avanzato una proposta da 10 milioni di euro, troppi considerando che nel Milan il tetto è fissato ai 7 milioni percepiti da Leao. La sensazione però è che Theo possa accettare senza problemi una proposta da 7.5 milioni di euro più bonus. Insomma, c’è margine per trattare visto che la valutazione che fa Furlani, 100 milioni di euro per il cartellino, ha allontanato tutte le pretendenti. Al momento tra Theo e il Milan c’è solo…Il Milan.