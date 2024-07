Rinnovo Theo Hernandez, FISSATO l’incontro! Furlani ACCELERA, l’offerta SPIAZZA il francese

Rinnovo Theo Hernandez, il Milan accelera per il prolungamento del francese: fissato l’incontro, tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan regna l’ottimismo anche per quanto riguarda il rinnovo di Theo Hernandez, calciatore in scadenza di contratto coi rossoneri a giugno del 2026 e con un ingaggio attuale da 4.5 milioni, bonus inclusi.

Le parti hanno già fissato l’incontro ad Europeo concluso con la chiara volontà di proseguire insieme: per Theo è pronto un rinnovo fino al 2029 con ingaggio pari a quello di Leao, ovvero 6.5 milioni di euro più bonus per arrivare a 7. C’è fiducia massima.