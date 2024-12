Rinnovo Reijnders, Serafini fa sognare i tifosi: l’annuncio del giornalista

Rinnovo Reijnders, Luca Serafini, noto giornalista, è convinto che l’olandese prolungherà il suo contratto coi rossoneri

Nel corso dell’intervista esclusiva a Milannews24, Luca Serafini, giornalista tifoso rossonero, ha parlato così del rinnovo di Reijnders:

Stagione magica per Reijnders: ha paura che possano arrivare offerte indecenti come per Tonali in estate?

«Nella mia vita non sono mai preoccupato, le preoccupazioni non servono. Seguo un vecchio proverbio cinese che dice che è inutile piangere se sei preoccupato, bisogna lavorare per trovare la soluzione. Reijnders non è in un momento magico, sta vivendo una crescita continua dall’anno scorso e anche in Nazionale e col Milan in questa stagione diventando un top player tra i centrocampisti europei. Il Milan, che non vuole avere preoccupazioni, sta già pensando al rinnovo del contratto come svelato dallo stesso Reijnders e quindi penso che verrà rinnovato il contratto. Poi come sempre se arriva l’aereo con 200 milioni è un altro discorso ma non sono preoccupato».

